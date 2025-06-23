Siğilli’deki Lavanta Deryası’nın sahibi Durhan Yakın, bu yıl hasadın erken olacağını müjdeledi ve Keşanlıları lavanta bahçesine davet etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan’ın en eski lavanta bahçesi olan Siğilli’deki Lavanta Deryası’nda hasat öncesi son hazırlıklar yapılıyor.

Bahçe sahibi Durhan Yakın, lavantaların bu yıl hızlı solmaya başladığını, bu nedenle hasadın yaklaşık 15 gün sonra, yani Temmuz başında gerçekleşeceğini söyledi. Yakın, “Şu anda lavantalar tam mor rengiyle göz kamaştırıyor, ancak bir hafta içinde renkler solmaya başlayacak. Ziyaret için en güzel zaman şimdi” dedi.

“BAHÇEMİZ FOTOĞRAF TUTKUNLARININ GÖZDESİ”

Yakın, lavanta bahçesinin sadece bir tarla değil, aynı zamanda bir tablo gibi görsel bir şölen sunduğunu belirtti. “Düğün öncesi stres atmak isteyenler, fotoğraf çektirmek isteyenler ya da sadece lavantanın kokusunu içine çekmek isteyenler burayı tercih ediyor. Keşan’da başka böyle bir yer yok” diyen Yakın, ziyaretçilerin kamelyalarda dinlenebileceğini ve doğanın tadını çıkarabileceğini vurguladı. Bahçenin hoş kokusu ve anti-stres özelliği, özellikle yoğun ilgi görüyor.

LAVANTA ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENİYOR

Lavanta Deryası, lavanta yağı, suyu, çayı, gazozu, oda parfümü, krem, vazelin ve hatta dondurma gibi geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Yakın, “Tüm ürünlerimizi kendi üretimimizle ya da güvenilir üreticilerden temin ederek hazırlıyoruz. Soğuk lavanta gazozumuz her zaman favori” diye konuştu.

KEŞANLILARA ÇAĞRI: “BU GÜZELLİĞİ KAÇIRMAYIN”

Durhan Yakın, Keşanlıları ve çevre illerden ziyaretçileri Lavanta Deryası’na davet ederek, “Henüz gelmeyenler bu eşsiz manzarayı ve lavantanın rahatlatıcı kokusunu deneyimlemeli. Ailece bir hafta sonu geçirmek, kafa dinlemek ve güzel anılar biriktirmek için ideal bir yer. Bize telefonla ya da Instagram üzerinden ulaşarak bilgi alabilirler” dedi. Yakın, lavanta bahçesinin hem fotoğraf tutkunları hem de huzur arayanlar için vazgeçilmez bir adres olduğunu sözlerine ekledi.