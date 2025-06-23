Bursa Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen “Mysia Yolları Kamplı Bisiklet Turu”, üç gün boyunca doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi.BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Mysia Yolları Kamplı Bisiklet Turu” etkinliği, üç gün boyunca katılımcılara benzersiz bir doğa ve tarih deneyimi yaşattı. 20 Haziran Cuma günü Üçpınar Evi’nde başlayan etkinlik, üç gün boyunca katılımcılara spor yapma ve doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sundu. Kamp ve sinema gösterimi gibi etkinliklerle zenginleşen programda katılımcılar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

Katılımcılar, 60 kilometrelik parkurda, Üçpınar Mahallesi’nden başlayarak Atlas, Kadriye, İnegazi, Dağyenice, Kuruçeşme ve Güngören mahallelerinin manzaraları eşliğinde pedal çevirdi. Katılımcılar, doğanın içinde farklı parkurlarda pedal çevirirken, aynı zamanda eşsiz manzaralar eşliğinde bölgeyi tanıdılar ve eğlenceli vakit geçirdiler.