41 ilde son 2 hafta içinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-28” operasyonlarında yakaladığı 250'yi aşkın göçmen kaçakçılığı organizatöründen 59'unu tutukladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine geçit vermiyor.

Bir süredir sürdürdüğü 'Kalkan' operasyonlarının 28'incisini son iki hafta içinde 41 ilde düzenleyen İçişleri Bakanlığı, operasyonlarda 257 şüpheli göçmen kaçakçılığı organizatörünü yakaladı. Operasyonda 59'unu tutuklandığını, 22'si hakkında adli kontrol kararı verildiği belirtilirken, diğerlerinin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi..

Öte yandan2024 yılı içinde Göçmen Kaçakçılığı Organizatörlerine yönelik düzenlenen toplam 6 bin 339 operasyonda 3 bin 924 göçmen kaçakçısı tutuklandığını duyuran İçişleri Bakanlığı, bin 693’üne ise adli kontrol kararı verildiğini duyurdu.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1854754042062196778

İçişleri :Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadelenin tüm dünyada başlıca sorunlar arasında yer aldığının altını çizerken, "Biz göç yönetiminin tüm alanlarında olduğu gibi düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele ile sınır dışı süreçlerinin tamamında, hukuk, insan hakları ve medeniyet değerlerimizi referans almaktayız. İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Ülkemizin her bölgesinde operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.