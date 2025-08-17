EY’ın, kadın girişimcilerin işlerini büyütme yolculuğuna rehberlik eden ve onları uluslararası pazarlara açılma konusunda destekleyen EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 başvuruları 31 Ağustos tarihine kadar uzatıldı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’de bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek olan, EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2025 kapsamında başvuru süreci uzatıldı.

Kadın girişimcileri bir araya getirerek eğitim, mentörlük, iş geliştirme ve güçlü network ağı destekleriyle kadınlara işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma fırsatı sunan programın başvuruları 31 Ağustos 2025 tarihine kadar EY Türkiye web sitesi üzerinden yapılabilecek.

EY GİRİŞİMCİ KADIN LİDERLER PROGRAMI’NA 10 KADIN GİRİŞİMCİ KATILMA FIRSATI YAKALAYACAK

Başvuru sonrası seçimlerin iş dünyasının önemli temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından yapılacağı EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de 10 kadın girişimci katılma fırsatı yakalayacak.

Küresel çapta düzenlenen EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile EY Türkiye bu dönem de dahil olmak üzere toplamda 90 girişimci kadına destek vermiş olacak.

Tamamen ücretsiz olan programa seçilecek kadın girişimciler, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanabilecekleri bir ağa katılma şansı elde edecek.

Seçilen kadın girişimciler EY’ın geniş ve kapsamlı kaynaklarına erişerek, şirketlerini sürdürülebilir bir şekilde büyütme ve uluslararası pazarlarda rekabet etme imkânına sahip olacak.

Ayrıca program, kadın girişimcileri uluslararası pazarlarda öne çıkararak; eğitim, başarılı iş liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanma, birebir mentörlük desteği, 60 ülkede 1000'den fazla kadın girişimciden ve ilham verici rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma gibi birçok alanda fırsat sunacak.

Bunun yanı sıra, katılımcılar program ile iş stratejilerini geliştirme, potansiyel iş ortakları ve yatırımcılarla tanışma, kurumsal görünürlüklerini artırma şansı yakalayabilecek.