Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Food Point Fuarı ile Network Fuarcılık organizasyonunda gerçekleştirilen 6. Turfood Horeca Fuarı kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Bursa Fuar Merkezi’nde düzenlenen iki önemli fuar organizasyonu kapılarını açtı. Dondurulmuş, işlenmiş, kuru ve paketli gıda ürünleri, içecek, unlu mamuller, şarküteri ve atıştırmalık ürün grupları, gıda üretim ve paketleme teknolojileri, soğutma ve lojistik sistemleri alanlarındaki yenilikleri kapsayan Bursa Food Point ile ev dışı tüketim profesyonellerini odağına alarak otel, restoran, kafe ve catering sektörlerine yönelik ekipman, ürün ve hizmetleri bir araya getiren 6. Turfood Horeca Fuarı başladı.

Fuarın açılış programına Bursa Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, YESİDEF Başkanı Hüseyin Bozdağ, Bursa Aşçılar Derneği Başkanı Necmettin Baştürk ve sektör paydaşları katıldı.

“FUARCILIK BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA GELİŞİR”

Fuarın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, fuar organizasyonlarının kentin tüm dinamiklerinin katkısıyla oluşturulan bir ekosistemin ürünü olduğunu söyledi.

Burkay, “Bu fuar organizasyonları, tek bir kurumun altından kalkabileceği işler değil. Bütüncül bir yaklaşımla, kentin tüm paydaşlarının katkı koyduğu bir vizyon gerekiyor. Daha önce gıda alanında iki ayrı fuar düzenliyorduk, bugün bu fuarlar birleşti. KFA ve Network Fuarcılık iş birliğiyle güzel bir eser ortaya çıktı. Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan Eker ile BTSO Meclisi’mizde de güzel işler yapıyoruz. Dün sabah Uludağ Gıda Zirvesi’ni düzenledik. Gıda, artık tarım ve hayvancılıkla birlikte sektörel bir konu olmaktan ziyade savunma sanayii gibi stratejik bir alan haline geldi. Bu alanda yapacağımız çalışmalar, ülkemizin tam bağımsızlığı için olmazsa olmaz.” dedi.

“TARIMDA DA TEKNOLOJİYİ DEVREYE ALMALIYIZ”

Burkay, gıda ve tarım sektörünün stratejik önemine dikkat çekerek, “Kendi kendine yetebilen bir ülke olamazsak bağımsızlığımız mümkün değil. Bu süreçte kentlerin ve ülkelerin kaynaklarını nasıl kullandığı kritik bir konu. Su kaynaklarının yüzde 70’i tarımda, yüzde 20’si konutta, yüzde 10’u sanayide kullanılıyor. Bursa’da 17 OSB’mizde ileri arıtma sistemleriyle proses suyunu sanayiye geri kazandırıyoruz. Bunu mutlaka yaygınlaştırmamız gerekiyor. Tarımda da teknolojiyi devreye alarak, dijital takip sistemleriyle vahşi sulamayı terk etmeli ve altyapısı güçlü projelerle sektörü desteklemeliyiz. Bu bağlamda STK’ların öncü projeler üretmesi çok değerli. Fuara katılan tüm paydaşlara ve iş birliği yapanlara teşekkür ediyor, bu birlikteliğin hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“BURSA’YI FUARCILIKTA HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ”

Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, şirketlerinin 2016 yılında Bursa fuarcılığını desteklemek ve büyütmek amacıyla kurulduğunu belirterek, “24’üncü fuarımızı açıyoruz. Gıda, kozmetik, ayakkabı, eğitim, su ve çevre alanlarında fuarlar düzenledik. Sürdürülebilir bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Bursa, ekonomik anlamda ülkemizin en büyük şehirlerinden biri. Ancak 2024’te fuar sayısına baktığımızda İzmir 34, Antalya 20, Ankara 15 fuar düzenlerken Bursa’da bu rakam 14’te kaldı. Ekonomik gücümüzle fuar kapasitemiz paralel değil. BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’ın ortaya koyduğu vizyonla Bursa’yı fuarcılıkta hak ettiği yere getireceğiz.” dedi.

105 FİRMA STANT AÇTI

Eker, Bursa Fuar Merkezi’nin KFA’ya devredilmesinin ve buradaki bakım, onarım ile yenileme çalışmalarının önemine dikkat çekerek, son dönemde artan fuar sayılarıyla bunun meyvelerini almaya başladıklarını ifade etti.

Fuarcılığın gelişmesi için 7 temel faktörün bulunduğunu anımsatan Eker, “Ulaşım, modern fuar alanları, konaklama ve turizm olanakları, güçlü ekonomi, ticari ekosistem, uluslararası tanıtım, marka bilinirliği, profesyonel organizasyon şirketleri ile ekonomik ve politik istikrar. Bursa’da fuar için gereken tüm kriterler mevcut. Frankfurt, Münih veya Barselona’dan çok eksiğimiz yok. İyileştirmelerle çok üst düzeye çıkacağız.” İfadelerini kullandı.

“BURSA’YI BÖLGENİN GIDA MERKEZİ YAPACAĞIZ”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gıdanın stratejik önemine vurgu yaparak Bursa’yı bölge çapında bir gıda merkezi haline getirme hedeflediklerini dile getirdi.

Bozbey, “Bursa, tarımda ve sanayide öncü bir şehir. Kentimizin bu birikimini teknoloji ve sürdürülebilirlik ile geleceğe taşımak zorundayız. Gastronomi festivalimizle gıdanın önemini vurgulayan bir vizyon ortaya koyuyoruz. Bu fuar da üreticiden ihracatçıya tüm paydaşların omuz omuza verdiği ortak aklın bir ürünü. Bu dayanışma, Bursa’yı küresel gıda ağlarının güçlü bir halkası yapacak. Bu fuarda sergilenen her ürün, Bursa’nın geleceğine katkı sunacak. Üretimi, doğayı, toprağı, suyu ve emeği koruyarak Bursa’yı gıda merkezi yapacağız. Fuarın düzenlenmesinde emeği geçen BTSO, KFA Fuarcılık ve Network Fuarcılık’a teşekkür ediyorum.” diye konuştu.