Muğla’da Güney Ege turizm bölgesinin merkezi kabul edilen merkezi Marmaris’te bulunan Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) olağan kongresinde Cengiz Aygün yeniden başkan seçildi.Ata SEVGİ - AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - GETOB önceki dönem Başkanı Mustafa Deliveli’nin kongre öncesinde yeniden aday olmayacağını açıklaması ardından aday olduğunu ilk açıklayan önceki dönem başkanlarından Cengiz Aygün ve listesi için yeni dönem için mutabakat sağladı.

Başka adayının çıkmadığı ve tek liste ile gidilen seçimde Cengiz Aygün GETOB yeni dönem Başkanı oldu.

Divan Başkanlığını GETOB Kurucu Başkanı Asım Geniş’in yaptığı genel kurulda; toplam 255 üyesi bulunan GETOB’un oy kullanma hakkı bulunan 154 üyenin 78’i oylamaya katılarak, Cengiz Aygün’ü, yeni dönem başkanı seçti.

Cengiz Aygün başkanlığında oluşturulan GETOB Yönetim Kurulu: Kadir Çalışır, Süleyman Yıldız, Nevcihan Eren, Ademİncekara, Danış Onur Ülgen, Serdar Rasim Sazalan, Volkan Şimşek, Ali Kaya, Sinan Yılmazer, Selçuk Tan, Nilüfer Kabakçı, Gülçin Bülbül, Hasan Gökhun Çilingir ve Müfit Yaman Eroğlu’ndan oluştu. Yeni dönem denetleme kurulunda ise Rıza Ersoy, M. Yaşar Kavi ve Gökhan Üstün görev aldı.