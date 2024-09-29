Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’incisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı ünlü yazar, şair ve çizerleri Manisalılarla buluşturmaya devam ediyor.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı, ünlü yazar, şair ve çizerlerin katılımlarıyla devam ediyor.

İmza günleri ve söyleşilere yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fuarı yakından takip ediyor. Onur konuğu olarak fuara katılan Şair Şükrü Erbaş, yazarlar Ayşe Kulin, Sinan Akyüz, Sinan Yağmur, Emrenur Sarkın Tuğan, İnci Aral, Ertan Aksoy, Tansu Özcan, Pelin Batu ve Haluk Çetin okurları için eserlerini imzaladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirdi. Fuardaki Tansu Özcan’ın söyleşi programına katılan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper Tansu Özcan’a kitap imzalattı.

SİNAN AKYÜZ, “BU TÜR ETKİNLİKLERİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

7. Manisa Kitap Fuarı’nda okurlarıyla buluşan Sinan Akyüz, fuarın kurulduğu alana dikkat çekti. Akyüz, “Gerçekten de mekân olağanüstü okurlar olağanüstü. Umarım bu yedinin yanına bir sıfır koyarız. Bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekiyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim” dedi. Sinan Yağmur ise fuarla ilgili şunları söyledi; “Manisa’mız kadim medeniyetimizin yıldızlarından, güneşinden. Edebiyatın, sanatın, kültürün, kardeşliğin, huzurun bir arada iç içe olduğu bir şehrimiz. Manisa’nın da bu kitap fuarında emeği geçen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e, organizasyonda emeği geçenlere, yayın evlerine, yazarlara, sanatta emeği geçenlere teşekkür ederim.”

Bu sene 7’incisi düzenlenen Manisa Kitap Fuarı’nda olmaktan onur duyduğunu ifade eden Emrenur Sarkın Tuğan, daha önceki yıllarda yapılan fuarlara katılımların bu seneki kadar yoğun ve canlı olmadığını söyledi. Fuarda bilinçli bir okur kitlesinin bulunduğunu söyleyen Sarkın Tuğan, “Bu sene bu kadar katılım olmasının nedenlerinden biri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in de bu kitap fuarını gönülden destekliyor olması. Kent Parkta düzenlenmesinin de buna katkısı çok büyük. Bu anlamda çok mutluluk verici çok umut verici ve çok da keyifli. O yüzden tekrar Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne, çalışanlara, Başkanımız Ferdi Zeyrek’e tüm kalbimle çok teşekkür ederim” dedi. Manisa’da kitap fuarının yapılmasını sevinçle karşılayan İnci Aral, “İlk defa geliyorum kitap fuarına. Benim açımdan bu çok sevindiricib Umarım gelişerek ve büyüyerek devam eder” dedi.

“BU TÜR ETKİNLİKLER ŞEHRE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Fuarda söyleşi etkinliği ile kitapseverler ile buluşan Ertan Aksoy, “Bu tür etkinliklerin olması kente çok büyük katkı sağlıyor. Özellikle akla, uzmanlığa, birikime dayalı her türlü çalışma Anadolu’daki birçok kişiye katkı sağlıyor. Bu anlamda Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu bu çalışma son derece kıymetli. Umarım bu tür çalışmalar kentin gündeminde daha fazla yer alır” diye konuştu. Fuarın bir diğer konuğu Tansu Özcan ise şunları söyledi; “Çok güzel bir organizasyondu. Yeşillikler arasında hep birlikte Cumhuriyetin 101. yılında Tamar Genç’i konuştuk. Bir fikir etrafında mücadeleyi sürdürmenin en önemli örneklerinden biri. Kendisi bu kitabın özelinde, bizim ilham olmak istediğimiz gençlere, kitap kaynağı burs olarak aktarılıyor. O yüzden bu sıcakta bizlerle beraber olan destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz.”

PELİN BATU, “BENCE HER ŞEHİRDE OLMALI”

Fuarda şiir, müzik ve öykü etkinliği ile vatandaşlarla bir araya gelen Pelin Batu ise, “Bence kitap fuarları bizlerin ve sizlerin bir arada olmasını sağlıyor. Hakikaten bir kurtarılmış bölge ve ülke hissi uyandırıyor. Hayata güzel bir şeyler katmak isteyen insanları, meraklı, öğrenmek isteyen, bilgiye saygı duyan insanlar ile buluşturuyor. Bence her şehirde olmalı. Ümit ediyorum ki ilgi daha da artarak devam edecek” dedi. Haluk Çetin ise fuarın yapıldığı yeri beğendiğini ifade etti, çok doğru bir alan olduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de fuar tanıtımlarını başarılı bir şekilde yaptığını söyledi, teşekkürlerini iletti.