Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin gezi programının son konuğu olan SAÜ Hendek Eğitim Fakültesi’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen öğrencileri Tarihi Büyükesence Cumaaltı Camii, Türk Ticaret Bankası Müzesi, Kuvayı Milliye ile Sakarya Müzesi, II. Bayezid Köprüsü ve Sakarya Köprüsü’nde tarihe doğru yolculuğa çıktı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen turizm gezileri her hafta birbirinden farklı kurum ya da topluluktan insana şehrin kültürünü, değerlerini ve tarihini yaşatıyor.

Gezinin son konuğu Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hendek Eğitim Fakültesi’nin Türkiye’nin dört bir yanında gelen öğrencileri oldu.

Sakarya’yı tanımak isteyen gençler Büyükesence Cumaaltı Cami,Orhan Gazi Cami ve Orta Cami gibi yüzlerce yıllık tarihi olan camileri gezdi. Bunun yanı sıra Geyve’de bulunan 2. Bayezid Köprüsü, Tarihi Sakarya Köprüsü ve Pamukova Esentepe Park da öğrencilerin bir başka ziyaret noktaları oldu.

Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilen ve gün boyu süren gezilerde, öğrenciler birçok farklı noktadaki müzeleri de gezme fırsatı buldu.

Öğrenciler son olarak ise Türk Ticaret Bankası Müzesi, Deprem Kültür Müzesi, Sakarya Müzesi, Ali Fuad Paşa Kuvayı Milliye Müzesi’ni gezerek şehrin geçmişine ışık tuttu.

Keyifle geçen gezi Tarihi Uzunçarşı’da içilen karşılıklı kahve ve sohbetle sona erdi.