İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Foça Belediyesi iş birliğiyle Kumburnu Plajı’nda düzenlenen gençlik kampı tamamlandı. “Gençlik ve Gençlik Hakları” temasıyla 3 gün süren etkinliğe gençler ücret ödemeden katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü çatısı altında çalışan Genç İzmir birimi, gençlik kampları ve deniz etkinlikleri düzenlemeyi sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin genç odaklı kent vizyonuyla ücretsiz olarak düzenlediği gençlik kampları ve deniz etkinlikleri, Foça Kumburnu Plajı’nda gençleri buluşturdu.

Gençler, çadırlarını yanlarında getirerek konser, stand-up gösterisi, DJ performansları ve çeşitli atölyelerden ücretsiz yararlandı, söyleşilerde bir araya geldi. Keyifli anlar yaşayan gençler, denizin de tadını çıkardı.