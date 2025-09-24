Türkiye'nin genç yeteneklerinden Elif Naz Ertuğrul, müzik kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor. Yakın zamanda Salzburg Mozarteum Üniversitesi'ne kabul edilerek "en genç Türk" unvanını kazanan 12 yaşındaki piyanist, şimdi iki yeni gelişmeyle gündemde.İSTANBUL (İGFA) - Elif Naz Ertuğrul, erken yaşta kazandığı başarılarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Elif Naz, ilk orkestra konserini 16 Ekim'de İstanbul Süreyya Operası'nda verecek. Konserde, genç müzisyenlere olan desteğiyle bilinen Cihat Aşkın'ın şefliğindeki Aromsa Oda Orkestrası eşlik edecek.

Elif Naz, bu özel konserde Joseph Haydn'ın Re Majör Piyano Konçertosu'nun üç bölümünü seslendirecek. Konserin programında, orkestranın başkemancısı Şeniz Serter ve öğrencisi Ada Tezel de Johann Sebastian Bach'ın İki Keman Konçertosu'nu yorumlayacak.

Sahne heyecanının yanı sıra, Elif Naz bir başka önemli ilki daha yaşayacak. Genç sanatçının ilk teklisi, 26 Eylül'de Garaj Müzik etiketiyle yayımlanacak. Albümün prodüktörlüğünü, müzik sektörünün deneyimli isimleri Süheyl Atay ve Orkun Tunç üstlendi.