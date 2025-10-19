Bursa'da Gemlik Kitap Limanı’nda düzenlenen “Gemlik’ten Dünyaya Gazeteci Gözüyle Bakmak” başlıklı söyleşide, Gazeteci Mustafa Emre Özgen ve Gemlik’in köklü isimlerinden Gazeteci Necati Kartal bir araya geldi. Gemlik’in 1970’ler ve 1980’lerdeki toplumsal-kültürel yapısı, turizmdeki eski parlak günleri ve Türk basınının dönüşümü konuşuldu.BURSA (İGFA) - Bursa'da "Gemlik’in Kaybedilen Turizm Cazibesi" adlı söyleşide, bir zamanlar Bursa’nın en gözde tatil ve turizm merkezlerinden olan Gemlik’in bu konumunu nasıl yitirdiği ele alındı.

Gazeteciler, kentin “Bursa’nın haylaz evladı” olarak anılmaya başlamasının nedenlerini tartıştı.

Yerel gazeteciler Mustafa Emre Özgen ve Necati Kartal, Gemlik’in geçmişteki canlı sosyal hayatı, kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyelinin zamanla erozyona uğramasının ardındaki sosyo-ekonomik faktörlere dikkat çekti.

Programda, 1970’ler ve 1980’lerde Türk basınının yaşadığı dönüşümler de masaya yatırılırken, gazeteciliğin yerel ölçekteki etkileri, dönemin iletişim araçlarının sınırlılıkları ve haber üretim süreçleri değerlendirildi.

Mustafa Emre Özgen, “Gemlik’in hikayesi, aslında Türkiye’nin modernleşme ve kentleşme sürecinin bir aynası” olduğunu ifade ederken, Necati Kartal ise yerel gazeteciliğin toplum üzerindeki etkisini vurgulayarak, “Gemlik’te haber yapmak, sadece olayları aktarmak değil, kentin ruhunu yaşatmaktı" dedi.