Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Hacıseyfettin Mahallesi’nde çalışmaları tamamladığı Geleneksel Sanatlar Merkezi’nin kapılarını açmaya hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 532 metrekarelik alandan oluşan merkezde kaligrafi, hat, tezhip, kat’ı, minyatür ve karakalem eğitimleri verilecek.

Mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda hayata geçirilen proje geleneksel el sanatlarına ilgili vatandaşların gözde mekanı haline gelecek.

Bu arada İncirli Kültür Merkezi’ni de İl Kültür Turizm Müdürlüğü iş birliği ile birlikte Zanaat Merkezi’ne dönüştüren Yıldırım Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarından olan sedefçilik, tarakçılık, bakırcılık, külekçilik ve çiniciliği bu mekanda yaşatacak.

Sanat ve meslek edindirme kursları kapsamında ilçe sakinlerinin hem sosyalleştiğini hem de yeni bir sanat dalı ile tanıştığını söyleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kayıtların devam ettiği kurslara tüm ilçe sakinlerini davet etti.