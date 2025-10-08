Keçiören Belediyesi, JCI Ankara ve Başkent Gençlik Meclisi iş birliğiyle Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “AI4YOUTH: Geleceğin Yapay Zekâ Liderleri Projesi Zirvesi” düzenlendi. JCI Türkiye Hibe Programı desteğiyle hayata geçirilen projeye Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç yapay zekâ destekli video aracılığıyla katılarak katkı sundu.ANKARA (İGFA)- Ankara'nın Keçiören ilçesinde AI4YOUTH Projesi kapsamında lise öğrencileri, eğitim sürecinin ardından farklı sivil toplum kuruluşları (SERÇEV, TURÇEV, ANSEDER, İYADER ve UCİM) ile eşleşerek toplumsal sorunlara yapay zekâ temelli çözümler geliştirdi.

Öğrenciler, 6 haftalık mentörlük desteği ve 4 gün süren yoğun eğitim programında geliştirdikleri fikirlerini “Ideathon: Genç Sahne” bölümünde paylaşma fırsatı buldu.

Üç farklı panelin gerçekleştirildiği zirvenin ilk panelinde “Geleceğe Hazır Gençler” oturumunun moderatörlüğünü JCI Ankara Asbaşkanı ve Saymanı Dr. Begüm Erikçi üstlendi. Panelde AI4Youth Eğitim Koordinatörü ve 2023 TOYP Dünya Birincisi Dr. Selçuk Yusuf Arslan, Eğitim Teknolojileri Uzmanı ve Girişimci Mona Altundemir ile GLOMAS Danışmanlık ve Eğitim Kurucusu, ANSEDER Üyesi Bülent Batmaca konuşmacı olarak yer aldı. Panelde bireysel gelişimin önemi, gençlerin gelecekte ihtiyaç duyacağı beceriler ve yapay zekâ çağında disiplin, merak ve öğrenmenin rolü üzerine görüşler paylaşıldı.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER ELE ALINDI

İkinci panelde ise “Sosyal Girişimcilik ve Genç Liderlik” oturumunun moderatörlüğünü JCI Ankara Başkan Yardımcısı ve JCI Türkiye Proje ve Fonlama Direktörü Başak Dere yaptı. Panelin konuşmacıları arasında Başkent Gençlik Meclisi Başkan Yardımcısı Tarık Önol, Turkishe Genel Koordinatörü Yağmur Cantaş ve Genç Eksen Derneği Danışma Kurulu Üyesi Ali İmran Kazan yer aldı. Bu panelde sosyal girişimciliğin toplumsal sorunlara yenilikçi çözümler sunmadaki önemi, gençlerin fikirlerini sosyal girişimlere dönüştürme yolları, STK’ların sosyal girişimcilik ekosistemine katkıları ve gençlerin demokratik süreçlere katılımının gelecekteki liderlik rolüne etkileri ele alındı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ETİK LİDERLİK KONUŞULDU

Üçüncü panel, “Gençlerle Geleceği İnşa Etmek” başlığıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü JCI Ankara Başkanı Ertuğrul Aksoy üstlendi. Panelde Inovest Kurucu ve CEO’su, Melek Yatırımcı Dr. Ayşe Kuyrucu, Beartell Bilişim Genel Müdürü Buğra Çakır, Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) Ankara Yerel Kurul Başkanı Sümeyye Çağlayan ve T.C. Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç konuşmacı olarak yer aldı. Panelde gençlerin karar mekanizmalarındaki rolü, etik ve değerler çerçevesinde sorumluluk bilinciyle hareket etmenin önemi ve yapay zekâ ile dijitalleşmenin gençlerin toplumsal dönüşümdeki gücünü artırması konuları değerlendirildi. Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç’un bu panele yapay zekâ destekli video aracılığıyla katılması büyük bir ilgiyle karşılandı.