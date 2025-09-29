Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, medya dünyasına adım atmak isteyen gençlerin eğitim alabilmesi için önemli bir adım atıyor. “Gazetecilik”, “Yeni Medya Okulu” ve “Radyo Akademi” programlarını kapsayan eğitimleri alanının uzman isimleri verecek.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda 25 Ekim'de başlayacak olan Kocaeli Medya İletişim Akademisi, gençlerin medya ve iletişim alanında donanımlı bir şekilde yetişmesine katkı sağlayacak. Milli İrade Meydanı’nda uzman isimler tarafından verilecek eğitimlerde katılımcılar; medya, gazetecilik, yeni medya uygulamaları, spikerlik, radyo programcılığı ve yayıncılık konularında hem teorik hem de pratik deneyim kazanacak.

SON BAŞVURU TARİHİ 12 EKİM

Kocaeli'de medya ve iletişim alanında büyük bir hamle olan eğitimin son başvuru tarihi 12 Ekim olarak açıklandı.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sertifika verilecek. Böylece gençler, medya ve iletişim dünyasında profesyonel bir başlangıç için önemli bir adım atmış olacak. Akademiye katılmak isteyenler 12 Ekim Pazar gününe kadar başvurularını yapabilecek.