Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ortak yapımı “Meddah ve Cellat” oyunu TÜRKSOY Festivali’nde “En İyi Aktör Düeti” ödülünü kazandı.BURSA (İGFA) - Bursa ve İstanbul Devlet Tiyatrosu ortak yapımı “Meddah ve Cellat”, III. TÜRKSOY Uluslararası Tiyatro Festivali’nde tarihi bir başarıya imza attı. Kazakistan’ın Aktau kentinde sahnelenen oyun, 24 Eylül Çarşamba günü temsil sonrası seyirciden dakikalarca ayakta alkış alarak büyük beğeni topladığını kanıtlamıştı.

Festivalin kapanışında ise bu coşku “En İyi Aktör Düeti” ödülüyle zirveye çıktı! Ali Cüneyd Kılcıoğlu’nun kaleme aldığı, İpek Atagün’ün rejisörlüğünü üstlendiği oyun, uluslararası jüri tarafından “iki oyuncunun güçlü uyumu ve sahne üzerindeki etkileyici birlikteliği” nedeniyle bu prestijli ödüle layık görüldü. "Cellat" rolündeki Sezai Yılmaz ile "Meddah" rolündeki Erşan Utku Ölmez, performanslarıyla ve sahnedeki güçlü uyumlarıyla uluslararası jüriden tam not aldı.

Geleneksel meddah anlatıcılığını modern tekniklerle buluşturan ve evrensel bir yüzleşme sunan “Meddah ve Cellat”, 2025 Türk Dünyası Kültür Başkenti Aktau’da unutulmaz bir iz bıraktı.