Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ile Gediz Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, Gediz ilçesinde yasak yollarla yakalanan 142 saka kuşunu doğaya kazandırdı. Kaçak avcılık yapan şüpheliye 1 milyon 33 bin TL idari para cezası uygulandı.KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya'nın Gediz ilçesinde yasak avlanan 142 saka kuşu doğaya salınırken şüpheliye 1 milyon 33 bin lira idari para cezası uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımına göre, Gediz ilçesi Çukurören köyünde ağ kullanılarak yakalanan saka kuşları, kolluk kuvvetleri ve DKMP ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, “Şüpheli hakkında 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na muhalefet nedeniyle idari işlem yapıldı. 142 saka kuşu, kolluk kuvvetlerimizle birlikte doğaya salındı. Yaban hayatını korumak için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” dedi.

https://twitter.com/jandarma/status/1967989997660979706

Jandarma, vatandaşları şüpheli durumları bildirmeye çağırdı.