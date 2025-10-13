Gebze Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında sahnelenen “Beneksiz Böcek Uğur” adlı çocuk tiyatrosu, hafta sonu Gebze Kültür Merkezi’nde minik izleyicilerle buluştu. İki seans olarak sahnelenen oyun, çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici anlar yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Tiyatro gösterimi öncesinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, kısa bir konuşma yaparak çocuklara yönelik kültürel ve eğitsel etkinliklerin önemine vurgu yaptı.

Başkan Büyükgöz, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak her etkinliği önemsiyoruz. Onların sosyal, kültürel ve zihinsel gelişimlerine destek olmak bizim için büyük bir mutluluk” dedi.

Başkan Büyükgöz ayrıca, çocuklarını bu tür etkinliklere getiren ailelere teşekkür ederek, “Ailelerimizin ilgisi ve desteği, çocuklarımızın kültürel dünyalarının zenginleşmesinde çok değerli bir rol oynuyor” ifadelerini kullandı.

Renkli sahne dekorları ve eğlenceli hikayesiyle “Beneksiz Böcek Uğur” tiyatrosu, minik izleyicilerden tam not aldı.