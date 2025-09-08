2025-2026 eğitim yılı, Gebze Hacı Ayvacıoğlu İsmail Başaran Ortaokulu'nda törenle başladı. Programa milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı. Eğitimde 96 bin öğrenci, 208 okul ve 5400 öğretmen var. Yetkililer, ailelerin ve öğretmenlerin rolüne dikkat çekti.KOCAELİ (İGFA) - 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı, Gebze Hacı Ayvacıoğlu İsmail Başaran Ortaokulu’nda düzenlenen törenle başladı.

Programa AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Kadir Coşkun, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, Gebze İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu ve hayırsever iş insanı Mehmet Başaran katıldı.

Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz de yaptığı konuşmada, “2025-2026 yılı itibariyle ilçemizde yaklaşık 96 bin öğrencimiz, 208 okulumuz ve 5 bin 400 öğretmenimizle yeni döneme başlıyoruz. Öğrencilerimize kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Eğitim yılımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, yeni eğitim yılının hayırlı olmasını dileyerek, okula katkılarından dolayı Başaran ailesine teşekkür etti. Başkan Büyükgöz; “Sevgili gençler, teknoloji çağındayız. Elbette teknolojiyi kullanacağız ancak onun esiri olmamalıyız. Sosyal medya bu çağın en büyük tehlikesi. Ailelere, özellikle annelere bu konuda önemli görevler düşüyor. Bir insan 7’sinde neyse 70’inde de odur. Çocuklarımızın yetişmesinde öğretmenler kadar ailelerin, özellikle annelerin emeği çok önemlidir. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılının tüm evlatlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise öğrencilere hitaben, “Bugün dostluklarınızı paylaşma, arkadaşlarınıza ve öğretmenlerinize kavuşma gününüz. Sizler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma idealini en güzel şekilde gerçekleştireceksiniz” diye konuştu.