İstanbul Beylikdüzü'nde ilki Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nda yapılan Çocuk Spor Şenliği’nin finali Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşti. Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği şenlikte çocuklar, eğlenceli aktivitelerle dolu bir gün geçirdi.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından ilki Gürpınar 100. Yıl Kent Ormanı’nda düzenlenen Çocuk Spor Şenliği’nin kapanışı Yakuplu Kent Ormanı’nda gerçekleşti.

Okullar açılmadan bir gün önce düzenlenen şenlikte çocuklar, yeni döneme enerji toplayarak hazırlanırken tatillerini renkli aktivitelerle değerlendirdi. Etkinlik kapsamında hedef kale, voleybol, basketbol, langırt, trambolin, okçuluk, badminton, dart ve cimnastik gibi çeşitli oyun alanları kuruldu.

ŞENLİĞE KATILAN ÇOCUKLARA ANI MADALYASI

Doğada, güvenli bir ortamda yapılan ve çocuklarıngelişimine katkı sağlayan etkinliktebelediye ekipleri tarafındançeşitli ikramlıklar da dağıtıldı. Gün sonunda şenliğe katılan çocuklara anı madalyalarının takdim edildiği, spor ve eğlenceyi buluşturan organizasyon ailelerden de tam not aldı.