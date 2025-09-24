Kocaeli Gebze-Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Gebze Huzurevi’ni ziyaret ederek ortak projeler ve ihtiyaçlar üzerine görüşme yaptı. Dernek Başkanı Turgut Altıntaş, Darıca’daki huzurevi projesinin Türkiye’ye örnek olacağını söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gebze-Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Turgut Altıntaş ve beraberindeki heyet, Gebze Huzurevi Müdüresi Büşra Işık’ı ziyaret etti.

Görüşmede, huzurevlerinin ihtiyaçları ve Darıca’da planlanan yeni huzurevi projesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

“BABAMIN VASİYETİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

Turgut Altıntaş, derneğin yaşlıların huzurlu bir yaşam sürmesi için çalıştığını belirterek, babası Muzaffer Altıntaş’ın vasiyeti olan Darıca Huzurevi projesinin kendisi için özel bir anlam taşıdığını vurguladı. Altıntaş, “Bu proje, sadece bölgemize değil, tüm Türkiye’deki huzurevi standartlarına örnek olacak. Gebze Huzurevi’nin ihtiyaçlarını da ele alarak, her iki kurumu daha verimli hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Dernek üyesi İsmail Kahraman, huzurevi projelerinin toplumsal önemine dikkat çekerek, “Birlikte çalışarak daha güçlü bir sistem oluşturacağız. Katkılarımız, yaşlıların yaşam kalitesini artıracak” diye konuştu. Halil Aydın ise, “Başarı, ekip çalışması ve dayanışmayla mümkün. Ortak çözümlerle en iyi sonucu alacağız” dedi.

Gebze Huzurevi Müdüresi Büşra Işık, ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, “Dernekle yapılan görüşmeler, ihtiyaçlar ve beklentiler açısından önemliydi. Destekleriyle hizmet kalitemizi artırıp, yaşlılarımız için daha iyi imkanlar sunacağız. Bu iş birliği, kurumlar arası dayanışmayı güçlendirecek” diye konuştu.