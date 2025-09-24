İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve heyetini bakanlıkta misafir etti. Bakanlar, iki ülke arasındaki iş birliği konuları ele aldı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Pakistan İçişleri ve Narkotik Kontrolden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, görüşmede iki bakanlık arasındaki iş birliği konularını ele aldıklarını belirtti.

“Sayın Bakana ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” diyen Bakan Yerlikaya, paylaşımında Türkiye-Pakistan ilişkilerinin güçlendirilmesine yönelik adımların atıldığını ima etti.

Görüşme, iki ülke arasındaki güvenlik, narkotik mücadele ve iç işleri alanlarında potansiyel iş birliklerini masaya yatırıldığı öğrenildi.