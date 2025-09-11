Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’te yeşil ekonomi vizyonuyla yeni yatırımların başladığını, müstakil daire başkanlığı sayesinde hızlı hizmet verildiğini söyledi.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nizip’teki yatırımları ve tamamlanan projeleri yerinde gördü. İlçede incelemelerde bulunan Şahin, Nizip’in geleceği için planlanan hedeflere dair değerlendirmelerde bulundu ve amaçlarının daha hızlı, daha verimli ve çevreye duyarlı hizmet üretmek olduğunu vurguladı.

Başkan Fatma Şahin, Nizip’te hayata geçirilen projeleri değerlendirerek ilçenin hızlı büyüme potansiyeline dikkat çekerek, “Fıstıkkent gibi büyük bir yaşam alanı oluştu. Fıstık ve zeytin halleri gibi üretim merkezleri bölgeye kazandırıldı ”dedi.

ŞAHİN: NİZİP, BUGÜN İL DÜZEYİNDE HİZMET ALAN BİR İLÇE KONUMUNDA

Şahin, ilçede önemli projelerin tamamlandığını ifade ederek, Nizip Devlet Hastanesi’nin bitirildiğini, kavşak düzenlemelerinin tamamlandığını anımsattı. Şahin, “Bugün Nizip il düzeyinde hizmet alan bir ilçe konumuna geldi. Bu başarı uzun yıllardır süren emeklerin sonucudur” diye ekledi.

HIZLI HİZMET İÇİN İLÇEDE DAİRE BAŞKANLIĞI KURULDU

İlçeye doğrudan ve hızlı hizmet sunmak için Nizip’e özel daire başkanlığı kurulduğunu hatırlatan Şahin, başkanlığın başında Başkan Yardımcısı Mehmet Haz’ın bulunduğunu aktararak, “İşi ehline verip adaletli davranıldığında Büyükşehir’in nasıl güçlü işler yapabildiğini görüyorsunuz. Ekipmanların tamamı Nizip’e getirildi, vatandaşın talepleri hızlıca karşılanıyor” diye konuştu.

“YEŞİL NİZİP ÇEVREYE DUYARLI PROJELERLE BÜYÜYECEK”

Başkan Şahin, ilçenin geleceğinde “Yeşil Nizip” anlayışının öne çıkacağını vurguladı. Muhtarlar ve sektör temsilcileriyle yaptıkları görüşmelerde yeşil ekonomiyi merkeze alan hedefler belirlediklerini kaydeden Şahin, “Yeşil Nizip, çevreye duyarlı projelerle büyüyecek. Yeşil ekonomi ile hem doğayı koruyacağız hem de Nizip’in kalkınmasına katkı sağlayacağız. Dün de emrindeydik, bugün de emrindeyiz, yarın da emrinde olacağız” ifadelerini kullandı.