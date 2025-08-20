Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, çocukların bilişsel ve sportif becerilerini bilimsel yöntemlerle analiz ederek doğru alanlara yönlendirecek “Yetenek Kaşifi” projesini hayata geçirdi.GAZİNTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Yetenek Kaşifi Projesi ile çocukların bilişsel ve sportif becerilerini analiz ederek yetenekleri yönünde eğitim almasını sağlayacak. Bu kapsamda sportif becerisi öne çıkan çocuklar GBB Spor Kulübü’nde, bilişsel yetenekleri öne çıkanlar ise GASMEK’te eğitim alarak gelişimleri yakından takip edilecek.

Toplumu, aileyi bilinçlendirmek, etkili ve verimli bir toplumsal planlama oluşturmak amacıyla geleceğin yeteneklerini keşfetmeyi sağlayacak Yetenek Kaşifi Projesi Tanıtım Toplantısı ve Açılış Töreni, GBB Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu’nda gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Valiliği iş birliğinde yürütülecek proje kapsamında 6 yaşındaki çocuklar her yıl sürekli olmak üzere bilişsel ve sportif diğer bir deyişle motorik beceri taramasına tabi tutulacak. Uygulamada, bilişsel tarama için çoklu zeka ölçeklerinden faydalanılacak. Sportif tarama içinse performans test bataryaları uygulanacak.

PROJEDE, BİLİMSEL GEÇERLİK VE GÜVENİRLİKLERİ TANIMLANMIŞ TEST YÖNTEMLERİ KULLANILACAK

Bilişsel yönden dikkat çekici yeteneğe sahip çocuklar, ilgili GASMEK çerçevesindeki kurslara ve bilim merkezindeki uygulamalara dahil edilecek. Sportif yönden dikkat çekici yeteneği olan çocuklarsa GBB spor kulübünde eğilimlerine dönük branşların altyapılarına kaydedilecek.

BAŞKAN ŞAHİN: ÇOCUKLARIMIZI BİLİMSEL TAKİP SİSTEMLERİYLE GELİŞİMLERİNİ İZLEYECEĞİZ, EĞER GÜCÜMÜZ YETMEZSE PROFESYONEL DESTEK ALACAĞIZ

Yetenek taramalarıyla çocukları doğru yönlendireceklerinin altını çizen Şahin, “Onları kümeleyecek, kulüplere yönlendirecek, bilimsel takip sistemleriyle gelişimlerini izleyeceğiz. Eğer gücümüz yetmezse profesyonel destek alacağız. Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize bıraktığı en büyük miras bilimdir. Sevgili Peygamberimizin bize bıraktığı en büyük miras ise aklımızı kullanmaktır” şeklinde konuştu.

VALİ YARDIMCISI SEZİK: ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA GAZİANTEP’E NİCE SPORCULAR YETİŞTİRECEĞİZ

Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, böyle bir organizasyona şahitlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu aktararak, şunları aktardı:

“Gaziantep olarak ‘Eğitim Şehri Gaziantep’ dedik. Yine Gaziantep diyoruz ve inşallah bugün burada Gaziantep FK’nın on yıl sonraki kalecisine, on yıl sonraki forvetine hitap ettiğimi düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda Gaziantep’ten nice sporcular yetiştireceğimize inanıyorum. Bu organizasyonda emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve tüm destek veren kurumlarımıza teşekkür ediyorum.”

Projenin detayları hakkında konuşan Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, “Yetenek Kaşifi projesinin devamında Başkanımız Fatma Şahin’in destekleriyle bir spor salonumuzu tamamen jimnastik salonuna dönüştürüp, çocuklarımızı beden eğitimi ve fiziksel etkinlik ders saatlerinde jimnastikle buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdal Kılınç ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin Yetenek Kaşifi Projesi için protokol imzaladı.