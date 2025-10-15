Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan GASMEK Araban Eğitim ve Sanat Merkezi’nin yeni binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.GAZİANTEP (İGFA) - Eğitim Şehri Gaziantep için 7’den 70’e yüzbinlerce Gazi şehirliye hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (GASMEK), hizmet ağını iyileştiriyor.

6 Şubat Depremleri’nde hasar alan GASMEK Araban Eğitim ve Sanat Merkezi binası yenilendi. Yapılan yeni bina Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in katılımıyla açıldı.

YÜZLERCE ARABANLIYA HİZMET VERECEK

Yeni yapılan binada 8 derslik, 30 kişi kapasiteli kütüphane ve 3-6 yaş grubu çocuklara yönelik 20 öğrenci kapasiteli oyun odası yer alıyor. Sanat ve mesleki eğitim kurslarında 7 branşta 125 kursiyere, YKS-LGS hazırlık kurslarında ise 140 öğrenciye olmak üzere toplamda 265 kişiye eğitim veriliyor.

ŞAHİN: ARABAN’DAKİ ÇOCUKLARIMIZ ARTIK ŞAHİNBEY VE ŞEHİTKAMİL'DEKİ ÇOCUKLARIMIZLA AYNI İMKANLARA, FIRSAT EŞİTLİĞİNE ULAŞTI

Açılışta konuşan Başkan Fatma Şahin, “Araban’daki çocuklarımız artık Şahinbey ve Şehitkamil'deki çocuklarımızla aynı imkanlara, fırsat eşitliğine ulaştı. Küçük bir destekle büyük başarılar geliyor. GASMEK artık bir mektebe dönüştü” diyerek yerel kalkınmanın önemine dikkat çekti.

ÇEBER: GASMEK'İN İÇİNDE OLMADIĞI NEREDEYSE HİÇBİR BAŞARI GAZİANTEP'TE YOK

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise Araban’a yönelik gelecek planlarla ilgili paylaşımlarda bulunduklarını aktararak şöyle konuştu:

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise GASMEK’in Gaziantep’teki başarıların merkezinde yer aldığını vurgulayarak, “GASMEK’in içinde olmadığı neredeyse hiçbir başarı Gaziantep’te yok” dedi.

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir de her alanda her noktada Gaziantep’in parlayan yıldızı olarak Başkan Fatma Şahin’i niteleyerek GASMEK için teşekkür etti, projenin ilçe için faydalarına değindi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılınç, Gaziantep eğitim ailesinin ortaya koymuş olduğu başarının bütün kurumlar, GASMEK’ler ile eğitime yapılan yatırımlarla gerçekleştirdiğini dile getirdi, binanın özelliklerini vurguladı.

Merkezden eğitim alan Ayşe Dağdeviren ve Meltem Deniz ise GASMEK’in sunduğu imkânlar için teşekkür ederek, merkezin Araban için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti.