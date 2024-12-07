Adanalı gazeteci Mustafa Özke’nin şiirleri, Türk Cumhuriyetleri’ndeki yazın dünyasının saygın profesörleri ve değerli sanatçıları tarafından Azeri, Özbek, Kırgız ve Kazak dillerine çevrildikten sonra şimdi de İtalya’daki gazetelerde yer aldı. Özke’nin eserleri İngilizceye çevrilerek Kenya gibi Afrika ülkelerinde de yayınlandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Abay Madalyası sahibi, Dünya Yetenekleri Uluslararası Birliği Üyesi ve Bütöv Azerbaycan gazetesinin Özbekistan Temsilcisi Jakhongir Nomozov tarafından “Sözlerin Ruhunda Gizlenen Işık” önsözüyle Mustafa Özke hakkında hazırlanan makale ve şiirler İngilizce ve İtalyancaya çevrildi.

Jakhongir Nomozov, makalesinde, “Mustafa Özke’nin eserleri, Çukurova’nın geniş ufuklarından, insanlarının hayallerinden ve zorluklarla yoğrulmuş hayatlarından ilham alır. Ancak onun kalemi, yerelden evrensele uzanan bir köprüdür. ‘Zifiri Karanlıkta Bir Mum Işığı’ gibi eserlerinde, bireyin karanlıkta aradığı ışık, aynı zamanda insanlığın ortak umut arayışına bir göndermedir. Mustafa Özke, çok yönlü bir sanatçıdır. Şiir, hikâye, belgesel metinleri ve denemelerle Türk edebiyatında zengin bir iz bırakmıştır. Şiirlerinde bireysel duygular ve toplumsal gerçeklik iç içe geçer. ‘Sapan’ ve ‘Canevi’ gibi şiirleri, insanın kendi içsel yolculuğunu anlatırken, toplumun aynası olmayı da başarır. Eserleri müzikle de buluşmuş, şiirlerinden bestelenen şarkılar geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmıştır.

‘Var mı İstanbul Kadar’ gibi eserleri, kelimelerle notaların harmanlandığı bir sanat şöleni sunar. Bu yönüyle Özke, sadece bir edebiyatçı değil, aynı zamanda farklı sanat dallarını bir araya getiren bir sanat işçisidir. Mustafa Özke, yaşadığı coğrafyanın insanlarına ve tarihine olan derin bağlılığını eserlerine yansıtır. Ancak onun kalemi, bu sınırların çok ötesine geçer. Özke’nin öyküleri, bireyin iç dünyasıyla toplumun dinamikleri arasındaki ince çizgide dolaşır. Yerel olanı evrensel bir dille anlatma becerisi, onun edebiyatını zaman ve mekânın ötesine taşır. ‘Cumhuriyet Çocukları’ gibi belgesel projelerinde tarihsel bir sorumluluk üstlenirken, ‘İğne Oyası’, ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ ve ‘Kum Kamyonları’ gibi öykülerinde insanın ruhsal derinliklerine iner” ifadesine yer verdi.