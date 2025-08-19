Galatasaray, vefat eden Mehmet İsmail Sarıkaya’nın yerine Sportif AŞ Yönetim Kurulu bağımsız üyeliğine Keşanlı Ahmet Eler’in atandığı KAP’a bildirdi. Atama, ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacak.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda yaşanan değişikliği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, vefat eden Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İsmail Sarıkaya’nın yerine Ahmet Eler’in atandığı belirtildi.

Atamanın ilk genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacağı öğrenildi.