Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Küresel Medya Buluşması'nın 4'üncüsü Türkiye ve 30'a yakın ülkeden önemli Türk ve yabancı gazetecilerin katılımıyla 3-6 Ekim tarihleri arasında yine Alanya’da gerçekleştirilecek. Dev organizasyonun onur konuğu Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul olacak.ANTALYA (İGFA) - Geleneksel hale gelen ve ilk üçüne de Alanya’nın ev sahipliği yaptığı 4’üncü Küresel Medya Buluşması, Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni başta olmak üzere bir dizi etkinlikten oluşuyor. Türkiye ve dünyadan KGK mensubu gazeteciler ile 30'a yakın ülkeden önemli yabancı gazetecilerin katılacağı buluşma kapsamında Alanya’nın turistik noktalarına çeşitli geziler de düzenlenecek.

Alanya'nın önemli turistik tesisleri Eftelia, Adin ve Lonicera otellerinin ev sahipliğindeki dev organizasyonda Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul da ödül alacak.

KGK TAM KADRO

Alanya buluşmasına KGK'nın yaygın, yerel ve dış medya meclisleri üyelerinin tamamına yakını ile KGK’nın çok sayıda il temsilcisi ve 75 ülkede bulunan dış ülke temsilcilerinden 30'a yakını da katılacak. Buluşma kapsamında 3 Ekim Perşembe günü Alanya'ya gelecek konuk gazeteciler, 4 Ekim Cuma günü düzenlenecek gezi ile Alanya'yı keşfedecekler. 5 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra başlayacak Medya Çalıştayı öncesinde, öğleye kadar KGK’nın seçilmiş kurulları toplantılarını yaparak çalıştay gündemini oluşturacak olan mesleki ve sektörel gündemi ve raporları istişare edecek. KGK yönetimi ile yaygın, yerel ve dış medya meclislerinin olağan toplantılarının ardından başlayacak çalıştayda mesleki sorunlar ve çözüm yollarının yanısıra çeşitli konularda sunumlar da gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı gazetecilerin de katılımıyla sektörel ve toplumsal işbirliği ve dayanışma olanakları ele alınacak.

DİJİTAL VE SOSYAL MEDYA GÜNDEMİ

Medya paneli ile mesleki gelişim ve gazeteciliğin geleceği de (Dijitalleşme ve yapay zeka vb gibi) konuşulacak.

Aynı zamanda gazeteci olan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Yayman, Google başta olmak üzere günümüz sosyal medya mecralarıyla ilgili yasal düzenlemeler ve düşünülen hukuki gelişmeler hakkında önemli bilgiler verecek.

Medya panelinde ayrıca Yayman'ın moderatörlüğünde Prof. Dr. Levent Eraslan "Sosyal medyanın geleneksel gazeteciliğe etkisi", Prof. Dr. Zakir Avşar "Güncel olaylar ışığında medyada etik duruş", Zafer Küçükşabanoğlu "Medyada yapay zeka" ve İsmail Bayazıt "Big data" konularını aktaracaklar. Daha sonra sonuç bildirgesi açıklanacak.

7 DALDA KÜRESEL BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLECEK

5 Ekim akşamı ise 5 yıldızlı Lonicera World Otel’in balo salonunda gerçekleştirilecek olan ödül töreninde, onur konuğu olarak katılacak olan Gagavuzya Devlet Başkanı Evghenia Gutul'un yanı sıra medya ve siyaset dünyasından yerli ve yabancı önemli isimler de yerini alacak. Çalıştay ve ödül törenine Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) üyesi Alanyalı gazeteciler de katılacaklar.

Küresel Başarı Ödülleri bu yıl yine 7 dalda verilecek. Moldova'ya bağlı olan ve Türklerin yaşadığı kardeş özerk devletin başkanı Gutul'a KGK tarafından Küresel Diplomasi Ödülü verilecek. Gutul'un yanı sıra medya ve spor camiasından önemli isimlere de ödülleri verilecek. Ödül alacaklar arasında Filistin'de görev yapan bir gazeteci ile yine Filistin'de görev yapan bir medya kuruluşu da bulunuyor.

DİM: HER YIL ARTAN İVME MUTLULUK VERİCİ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, geleneksel hale gelen Alanya buluşmalarının her yıl artan ilgi ve ivmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Konseyin küresel ve uluslararası kimliğine uygun olarak Alanya’daki etkinliğe Türkiye dahil 30'a yakın ülkeden gazetecilerin katılacağını ifade eden Dim "Dünya markası Alanya’nın turistik imajına da önemli bir katkı sağlamış olacağız. Alanya’nın resmi ve özel tüm kişi ve kurumlarının bu organizasyonu benimsemiş olmaları ve destek vermeleri çok onur verici. Alanya buluşmamızın şimdiden konseyimize, medya camiamıza ve Alanyamıza hayırlı olmasını temenni ederim. Organizasyona destek veren başta sponsorlarımız olmak üzere katkı ve katılım gösterecek olan tüm meslektaşlarımıza da şimdiden teşekkür ederim" dedi.