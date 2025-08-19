Türkiye'de turizme yeni bir bakış açısı getiren GitmekLazım.com, “Mısır Fotoğraf Kupası” projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, 24-28 Eylül tarihlerinde Muammer Yanmaz ile, 1-5 Ekim tarihlerinde Faruk Akbaş ile Kahire Gezisi ve Fotoğraf Turu gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) - Dünyanın dört bir yanını keşfetme imkânı sunan Gitmeklazım.com, “Mısır Fotoğraf Kupası” projesiyle fotoğraf tutkunlarını unutulmaz bir yolculuğa davet etti.

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçıları Muammer Yanmaz ve Faruk Akbaş eşliğinde iki farklı tarihte düzenlenecek turlarda, Mısır'ın büyüleyici atmosferini en iyi fotoğraflayan katılımcılar arasında yapılacak fotoğraf yarışmasında ilk üçe girenlere farklı kategorilerde hediyeler verilecek.

Hesabı etiketleyip #gitmeklazim etiketiyle paylaşarak yarışmaya katılabilecek.

Faruk Akbaş, Muammer Yanmaz ve Gitmeklazim.com Kurucusu Velit Gazel'in jüri üyeliğinde gerçekleştirilecek yarışmada her iki turun sonunda dereceye giren ilk üç katılımcı, farklı kategorilerden hediyelerle ödüllendirilecek. Katılımcılar, Nil Nehri'nin kıyılarından piramitlere, kadim tapınaklardan hareketli çarşılara kadar Mısır'ın pek çok farklı yüzünü profesyonel fotoğrafçılar eşliğinde fotoğraflama şansı yakalayacak.