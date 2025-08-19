Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Din Görevlileri Birliği Derneği, Medrese Alimleri Vakfı ve Trabzon Kur’an Kursu Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen 18'inci Güneydoğu’dan Karadeniz’e Kardeşlik Köprüsü programına katıldı.TRABZON (İGFA) - Mendirek Kafe Restoran’da gerçekleşen programda Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, eski bakanlar Faruk Nafiz Özak ve Mehmet Cahit Turhan, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan gelen din görevlileri, imam hatipler ve kanaat önderleri yer aldı.

ÜLKEMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARA FIRSAT VERİLMEYECEK

Başkan Genç, “Bugün burada farklı coğrafyalardan gelen kıymetli hocalarımızla, kanaat önderlerimizle buluşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Müminler ancak kardeştir. Ne Arap’ın Arap olmayana, ne de Arap olmayanın Arap’a üstünlüğü vardır; üstünlük ancak takvadadır. Bu kadim hakikat aslında bizlere her türlü ayrışmanın önüne geçmenin yolunu da göstermektedir. Yüzyıldır bu topraklarda kardeşlik bağlarımızı zayıflatmaya çalışan emperyal oyunlara karşı dimdik ayakta duruyoruz. Bugün Diyarbakır’da, Hakkari’de, Mardin’de bir Trabzon plakasını, Trabzon’da bir Diyarbakır plakasını görmekten kimsenin endişe duymaması gerektiğini en iyi biz biliyoruz. Bu oyunlara fırsat verilmeyecek, milletimiz kardeş kalmaya devam edecek” dedi.

KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ SOSYAL VE KÜLTÜREL ANLAMDA BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Başkan Genç, kardeşlik köprülerinin hem sosyal hem de kültürel anlamda büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları söyledi: “Biz, yerel yönetimler olarak sadece devlet politikalarını uygulayan kurumlar değil, aynı zamanda gönül köprüleri inşa eden sorumluluk sahipleriyiz. Mardin’de hamsi ikram ettik, Trabzon’da bulgur şenliği yaptık, birçok şehirle kardeş belediye ilişkisi kurduk. Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin Şemdinli ile kardeş belediye olması bu anlayışın bir yansımasıdır. Türkiye teröre boyun eğmeyecek, Gazze’de ve dünyanın neresinde olursa olsun zulme karşı da dimdik duracaktır. Hep birlikte, değerlerimize sarılarak, kardeşlik hukukunu güçlendirerek ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacağız. Siz kıymetli hocalarımızın, kanaat önderlerimizin desteğiyle bu topraklarda birlik ve beraberlik ilelebet sürecektir.”