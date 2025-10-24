Foça genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonucunda ilçemizde büyük bir sel felaketi meydana geldi. Sadece 12 saat içinde metrekareye düşen 155 kilogram yağış, birçok bölgede su baskınlarına yol açtı. Sel ardından yaraların sarılması için seferberlik başladı. Kaybolan bir vatandaşımızı bulmaya yönelik olarak yoğun bir şekilde sürdürülüyor.İZMİR (İGFA) - Geçtiğimiz yıl Yeni Foça’da yaşanan orman yangınlarının ardından bölgede kalan yanmış ağaç kalıntıları, bu yoğun yağışla derelerden taşınarak şehir merkezine kadar ulaştı. Bu durum, Yeni Foça ve ilçemizdeki kumsalların plaj özelliklerini yitirmesine yol açtı. Uzmanlar, bu ölçekle bir afetin beklenmedik derecede büyük olduğunu belirtti.

Selden en çok etkilenen bölgelerden biri Foça çarşısı oldu; çarşıdaki tüm iş yerleri ve sokaklar su baskınlarından zarar gördü.

Bucak Mevkii’nde sel sırasında aracıyla beraber sele kapılan bir vatandaşımız için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Afetin ardından İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Foça Kaymakamı ve Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ile birlikte afetin etkilediği bölgelerde incelemelerde bulundu. Vali Elban, yürütülen çalışmaları yerinde değerlendirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da sel felaketinin hemen ardından Foça’ya gelerek ekiplerle birlikte hasar tespit ve temizlik çalışmalarının hızla başlatılması talimatını verdi. Foça Belediyesi, tüm birimleriyle sahada yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Başkan Saniye Bora Fıçı, gün boyunca sahada bulunarak yürütülen çalışmaları yakından takip ediyor.

Selin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kızılay, DSİ ve çevre belediyelerden çok sayıda destek ekibi Foça’ya yönlendirildi.

Öte yandan AFAD Başkan Vali Ali Hamza Pehlivan, çalışmaları yerinde koordine etmek ve Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere dün akşam itibariyle bölgeye intikal ederken, beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı, Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte alanda incelemelerde bulunmuştu.

Foça Belediyesi olarak, tüm kurumlarla iş birliği içinde ilçemizin en kısa sürede normale dönmesi için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Vatandaşlarımızın güvenliği ve sağlığı için tüm birimler koordineli biçimde görev başında bulunuyor.

Foça halkının dayanışma ruhu, bu zorlu günlerde bir kez daha kendini gösterdi. Belediyemiz, devlet kurumları ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle Foça’nın yaraları en kısa sürede sarılacak.

Foça İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde önemli bir uyarıda bulunarak; "Sel felaketi nedeniyle evlerinizde ve çevrenizde yaptığınız tahliye ve temizlik işlerinde mutlaka eldiven ve çizme kullanmanız ilçemizde bulunan kaynak suyu kökenli mahalle çeşmelerinden su kullanmamanız önemle rica olunur" denildi.