Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da katılımı ile Develi’deki Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni'ne katıldı.KAYSERİ (İGFA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Valiliği ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve hayırseverler arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilecek olan merkezin temel atma törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Vali Gökmen Çiçek’in yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, rektörler, ilçe belediye başkanları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, temel atma töreninde yaptığı konuşmada Kayseri’nin hayırseverliği ile anıldığını, Develi’nin de hayırseverlerinden söz ettirmekte olduğunu vurgulayarak, hayırsever hemşehrileri ile gurur duyduğunu söyledi.

Temeli atılan merkezi, ulu çınarlara hizmet verecek bir merkez olarak niteleyen Büyükkılıç, Develi’nin de Develi’den ibaret olmadığını sözlerine ekleyerek, “Develi Ankara’dır, Develi İstanbul’dur, Develi Antalya’dır, Develi İzmir’dir. Develi Türkiye’dir, Develi yurt dışındaki kardeşlerimize kendisinden söz ettiren, medeniyete açık olan, her zaman ufuklu, okuyanı bol olan, ticareti de göz ardı edilmeyecek şekilde kendisinden söz ettiren en önemli ilçelerimizden birisidir” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak hem taşrayı hem de merkezi imar ve ihya etme yönünde çabalarını sürdürdüklerinin altını çizen Başkan Büyükkılıç, Kayseri’deki hayırseverlerin yaptığı çalışmaların da kendileri ile yarıştığını paylaştı. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini verdiklerini aktaran Büyükkılıç, Kayseri’nin potansiyelinden bahsetti. Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanında tarım ve hayvancılıkta da kendisinden söz ettiren bir şehir olduğunu anlatarak, Büyükşehir’in insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile eğitim, ulaşım, altyapı, sağlık gibi pek çok alanın yanında sosyal belediyecilik hizmetlerini sıraladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise Kayseri’ye her gelişlerinde ayrı bir heyecanla geldiklerini ifade ettiği konuşmasında, “Yaşlılarımız için yeni bir yuvanın, bir merhamet ocağının temelini atmak üzere hep bir aradayız” diyerek değerli hizmeti şehre ve ilçeye kazandıran hayırseverler, Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçen her kişi ve kuruma teşekkürlerini iletti.

Göktaş, Kayseri’ye değer katan merkezin temelini attıklarında yaşlı vatandaşların korunup gözetilmesine ve dualarının alınmasına gayret ettiklerine işaret ederek, bu çerçevede hizmetleri her geçen gün çeşitlendirdiklerini kaydetti. Kayseri’de bin 640 yaşlı vatandaşa evlerinde doğrudan destek olduklarını bildiren Bakan Göktaş, Türkiye’deki ve Kayseri’deki hizmetlerini sıraladı.

Temel atma töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, S. Bayar Özsoy, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül ve hayırseverler de temeli atılan ve hayata geçirilmek için çalışmaları başlatılan merkezin memnuniyet ile gurur verici bir hizmet olduğunu kaydederek, emeği geçen kişi ve kurumlara şükranlarını sundular.

Konuşmaların ardından Fatma Turan Aksu Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Temel Atma Töreni dualarla gerçekleştirildi.