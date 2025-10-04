İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Konya Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kongresi’nde önemli bir göreve seçildi. Başkan Hürriyet, kongrede yapılan seçimde UCLG-MEWA Kadın Komisyonu Başkanlığı görevine seçildi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü sorumlusu Burak Ergelen’in katıldığı UCLG-MEWA Kongresinde, Kadın Komisyonu Başkanı seçilen Başkan Hürriyet, bu önemli görevi İzmit halkı adına üstlenmenin gururunu yaşadığını ifade etti. Kadın Komisyonu, kadınların yerel yönetimlerde eşit temsili ve uluslararası dayanışması için çalışıyor. Başkan Hürriyet’in bu göreve seçilmesi ise İzmit ve Türkiye için gurur verici bir gelişme oldu.

“KADINLARIN SESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Başkan Hürriyet, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kadınların yerel yönetimlerde daha etkin rol alması, eşit temsilin sağlanması ve dayanışmanın büyütülmesi için uluslararası ölçekte önemli bir sorumluluk üstlenmiş bulunuyorum. Bu görevi İzmit halkı adına gururla taşıyacak, kadınların sesini her platformda daha güçlü duyurmak için çalışmaya devam edeceğim.”

KADINLAR İÇİN YENİ BİR ADIM

UCLG-MEWA Kongresi kapsamında alınan bu karar, İzmit Belediyesi’nin kadın dostu ve eşitlikçi politikalarının da uluslararası düzeyde karşılık bulduğunu ortaya koydu. Başkan Hürriyet’in yeni görevi, bölge ülkeleriyle kurulacak iş birliklerinde kadınların daha görünür ve güçlü bir şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak.