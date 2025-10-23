İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen Fashion Prime – 8. Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı hem Türkiye’den hem de yurt dışından gelen profesyonel ziyaretçileri ağırlarken, 2026 yılı modasına yön verecek trendler de ilk kez görücüye çıktı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Fashion Prime- Tekstil, Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı sürüyor. Fuarın açılış günü, sektörel iş birliklerinin ve ikili görüşmelerin yanı sıra görsel bir şölene sahne oldu. Tamamı fuar katılımcısı firmaların kumaşlarıyla hazırlanan tasarımlar, açılış törenindeki defilenin yanı sıra üç özel defileyle modaya ilgi duyanların beğenisine sunuldu. Bazı elbiseler, defile öncesinde dikilmeden, doğrudan modellerin üzerinde iğnelenerek tamamlandı. Özel dantel ve kumaşların öne çıktığı koleksiyonlar, 2026 yılı modasından da güçlü ipuçları sundu.

Organizasyonunu, tasarımcı Erkan Yılmaz’ın üstlendiği, toplam 16 firmanın yer aldığı ilk iki karma defilenin koreografisi Akif Örük tarafından hazırlandı. Ünlü manken Gizem Özdilli ile Rönesans Ajans mankenlerinin podyumda yer aldığı defilelerde, sektöre yön veren markaların kumaşlarından hazırlanan elbiseler beğeni topladı.

Günün son defilesinde ise koreografiyi Serkan Duman ve Gökhan Duman gerçekleştirdi. Duman Ajans modellerinin yer aldığı bu defile, enerjik sunumuyla büyük ilgi gördü. Gün boyu süren defilelerde, firmaların 2026 koleksiyonlarından yüzlerce parça moda dünyasının beğenisine sunuldu.

YENİLİKLERİ KEŞFETTİLER

Geçen yıl 38 ülkeden 7 bini aşkın profesyonelin ziyaret ettiği fuar, bu yıl da ilk gününde yoğun ilgiyle karşılandı. İzmir’in gelinlik, abiye ve damatlık üretiminde sahip olduğu köklü birikim, bu yıl fuarın öne çıkan teması oldu. Sektör profesyonelleri, yeni kumaşlardan özgün tasarım anlayışlarına kadar geniş bir yelpazede yenilikleri keşfetme fırsatı buldu.