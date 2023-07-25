Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği tarafından Bamsı Beyrek Seyir Terası'nda düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Köken'i şehrimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Başkanımız Pekmezci günün anısına plaket takdiminde bulunarak Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası'nda üretilen ürünlerden hediye etti.

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken ise kendisine gösterdiği misafirperverlikten dolayı Başkamıza teşekkür ederek vazo hediye etti.

Programa Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ak Parti Eyüp Sultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş ,Eyüpsultan Belediye Meclis üyesi Burak Afşar, il dışı Bayburt derneklerinin yönetici ve başkanları katıldı.

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken Arpalı ve Demirözü ziyaretlerinin ardından Gümüşhaneye geçti.