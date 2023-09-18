Program, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile İyilik İçin Sanat Derneği’nin işbirliğiyle başlatılan ’Sanatçı Yerleştirme Programı’ dahilinde ağırlanan Loya Kader Öztürkmen’in ’Eleğin Hafızası’ isimli sergisinin açılışıyla başladı. Dr. Feride Çelik’in küratörlüğünü üstlendiği, Loya Kader Öztürkmen’in yöreye özgü bitkileri kullanarak yaptığı 13 farklı eleğin yer aldığı sergide davetliler eser sahibinden bilgiler alarak, elekleri incelediler.

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi kurucusu Kenan Yavuz, "Bugün harman sonu programımızda 3 farklı etkinlik gerçekleştirdik. Amacımız Anadolu’nun güzelliklerini, tüm dünyaya duyurmak, kültür derinliğimizi görünür kılmak. Biraz önce ’Eleğin Hafızası’ adını verdiğimiz çalışmamızla elek sergimizi açtık. Bayburt’un çok önemli bir değeri olan ehram, sanatçı Seren Erdoğan tarafından tasarlandı, hazırlandı. Bayburt Üniversitesi öğrencilerinin sunumuyla birazdan defilemizi izleyeceğiz. Ardından Burcu Hancı ve Dilan Dereli’nin ’Bozkırın sesi Anadolu Ezgileri’ konserini dinleyeceğiz, böylece harmanımızı kapatmış olacağız" dedi.

Programın ardından gerçekleşen Ehram defilesi Sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Analarımızın En Değerli Örtüsü Olan Ehrama hakaret edildiği şeklinde yorumlar yapıldı.

Ehramın Bayburt için bir tesettür simgesi olduğu ,Ehram kumaşını tanıtacağım derken Tesettürün ayaklar altına alındığı yönünde ,Sosyal Medyada ciddi eleştirilere neden oldu.