Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi’nde Porsuk Nehri ile Sarısu kolunun birleştiği noktada konumlanan yeni kamusal yaşam alanı İskele 26’yı Eskişehirlilerin hizmetine sundu.ESKİŞEHİR (İGFA) - Estetik mimarisi ve doğayla uyumlu tasarımıyla dikkat çeken İskele 26, sadece bir dinlenme alanı değil, sosyal yaşamın yeni buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Sümer Mahallesi’nde Porsuk Nehri ile Sarısu kolunun birleştiği noktada konumlanan İskele 26, bugün itibarıyla kapılarını açtı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Belkent A.Ş. tarafından işletilecek olan İskele 26, toplamda 2 bin 300 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Suya entegre tasarımı ile dikkat çeken proje kapsamında, nehir üzerinde konumlandırılmış bir tekne restoran, bu restorana hizmet eden ahşap teraslar, gölge sağlayan yeşil alanlar, ve büfe alanı yer alıyor.

Projede; 320 metrekarelik iskele, 760 metrekarelik sert zemin ve bin 200 metrekarelik yeşil alan bulunuyor.

Sert zemin üzerinde konumlanan ağaçlar ve oturma alanları, vatandaşlar için serin ve keyifli bir buluşma noktası oluşturuyor. Ziyaretçiler burada 10.00 ile 24.00 saatleri arasında hem doğayla iç içe vakit geçirecek hem de çeşitli tatlı ve içeceklerin tadını çıkarabilecek.

Ayrıca İskele 26 içinde hizmet verecek olan Ekmek Teknesi, balık ekmek severleri de unutmadı. Lezzetli balık ekmeklerin sunulacağı bu yeni alan her gün 10.30 ile 22.00 saatleri arasında hizmet verecek. İskele 26 ve Ekmek Teknesi’nde hizmet saatleri mevsim durumuna göre değişiklik gösterecek.

Hizmete giren İskele 26’da incelemelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Genel Sekreter Vekili M. Recai Erdir ve ESKİ Genel Müdür Oğuzhan Özen hayırlı olsun dileklerini diletti.

İskele 26’da incelemelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, “Şehrimize yeni, çok özel bir mekân kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gelin, birlikte suyun ve doğanın tadını çıkaralım, Eskişehir’e yakışan bu güzel mekânı birlikte keşfedelim” diyerek tüm Eskişehirlileri davet etti.

Açılışa özel olarak 5 Ekim 2025 tarihine kadar bir kahve alana bir kahve ücretsiz kampanyası da başlatıldı.