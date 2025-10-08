Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek, trafik güvenliği ve temel sürüş becerilerini geliştirmek amacıyla yetişkinler için bisiklet ve elektrikli bisiklet eğitimleri başlatıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yetişkinlere özel bisiklet ve elektrikli bisiklet eğitimlerine başlıyor. Eğitimler için kayıtlar 14-18 Ekim 2025 tarihleri arasında www.eskisehir.bel.tr/sporkayit adresi üzerinden yapılabilecek.

Eğitimler, Kumlubel Mahallesi Aydınlık Sokak’ta bulunan kapalı eğitim alanında gerçekleştirilecek. Programa katılmak isteyenler detaylı bilgiye 0222 335 0 800 / Dahili 13 numaralı telefondan ya da instagram.com/ebbsporeskisehir sosyal medya hesabından ulaşabilecek.

Eğitimlere; 18 yaş ve üzeri yetişkin bireyler, daha önce bisiklet ya da elektrikli araç deneyimi olmayanlar, temel sürüş becerilerini geliştirmek isteyenler başvuruda bulunabilecek.

Program kapsamında, katılımcıların bisiklet ve elektrikli araç kullanımında güvenlik bilincinin artırılması, trafik kültürünün geliştirilmesi ve çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca belediye, bu eğitimle birlikte yetişkinlere yönelik spor ve hareketlilik alanında sürdürülebilir bir eğitim modeli oluşturmayı amaçlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, fiziksel aktiviteyi hayatın bir parçası haline getirmek isteyen tüm Eskişehirlileri bu özel programa katılmaya davet etti.