Eskişehir’in İnönü Belediyesi, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kızak Festivali’ni bu yıl farklı bir sebeple iptal etti. Belediye Başkanı Serhat Hamamcı’nın aldığı anlamlı karar, hem ilçede hem de sosyal medyada büyük takdir topladı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Başkan Hamamcı, festival için ayrılan bütçeyi, kış aylarının erken gelmesi ve havaların soğuması nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yakacak yardımına ayırdı. Belediyeden yapılan açıklamada, “Her yıl düzenlediğimiz Geleneksel Kızak Şenliği, bu yıl Başkanımız Sn. Serhat Hamamcı’nın talimatıyla iptal edilmiştir. Şenlik bütçesinin tamamı, ısınma ihtiyacı olan hemşehrilerimize yakacak yardımı olarak ulaştırılacaktır. İlçemizde duman tütmeyen baca, ısınmayan hane kalmasın” denildi.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan bu karar, vatandaşların kalbini ısıttı. Yardımseverliğiyle örnek olan Başkan Hamamcı, “Önceliğimiz her zaman hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak. Eğlence bekleyebilir, ancak soğuk beklemez. Hiçbir hane üşümesin diye bu kararı aldık” açıklamasında bulundu.

Bu anlamlı hareket, İnönü’de yürekleri ısıttı ve “Gerçek belediyecilik budur” dedirtti.