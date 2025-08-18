Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl hayata geçirilen ve üreticilerden gelen talepler üzerine “Ücretsiz Mobil Toprak Analizi” uygulaması bu yıl da devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 2024 yılında başlatılan uygulama ile mobil ekipler tarafından yerinde toprak analizleri yapılıyor. Böylece çiftçilere bilinçli tarım yapma konusunda önemli katkı sağlanıyor.

Toprak analizi başvuruları, 11 Ağustos Pazartesi günü 12 kırsal ilçe ve 2 merkez ilçede alınmaya başlanmış, başlangıçta 19 Ağustos Salı günü sona ermesi planlanmıştı. Ancak üreticilerden gelen talepler doğrultusunda başvuru süresi 29 Ağustos Cuma gününe kadar uzatıldı.

Çiftçiler; Alpu, Beylikova, Çifteler, Mahmudiye, Mihalıççık, Seyitgazi ve Sivrihisar Belediye binaları, Günyüzü'nde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) binası, Han'da itfaiye binası, İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya’da ESMEK binaları, merkez ilçelerde ise Odunpazarı ve Tepebaşı Ziraat Odaları ile Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında başvurularını gerçekleştirebilecek.

Proje kapsamında çiftçiler, güncel Çiftçi Kayıt Sistemi’nden (ÇKS) veya Ziraat Odasından aldıkları Çiftçi Belgesi ile başvuru yapabiliyorlar. Başvurular tamamlandıktan sonra alanında uzman teknik personel ile üreticinin getireceği toprak numunelerinde ücretsiz bir şekilde toprak analizi yapıyor. Toprak analizinde pH değeri, organik madde, azot, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir, kil, silt, kum ve katyon değişim kapasitesine bakılıyor.

Yapılan analizler ile çiftçilerin tarım alanlarında verimli ekim yapması ve çiftçinin yüksek verimli ürün elde etmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, analiz sonucunda toprakta bulunan elementlerin değerleri ölçülerek, hem gübrelemenin daha bilinçli yapılması sağlanıyor hem de çiftçilere doğru gübreleme konusunda önerilerde bulunuluyor.