Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında kent estetiğini korumak ve yeşil alanların sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla gece mesailerini sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kendi seralarında yetiştirdiği çiçeklerle ve fidanlığında yetiştirdiği ağaçlarla şehre renk katıyor. Park ve Bahçeler Dairesi’ne ait arazözlerle yapılan gece çalışmaları sayesinde hem trafik yoğunluğu etkilenmiyor hem de bitkiler yaz boyunca canlılığını koruyor.

Yaz ayları boyunca her gece yapılan çalışmalarda ekipler, belediyeye ait sorumluluk alanındaki bulvarlarda bulunan şamdan çiçekliklerdeki mevsimlik çiçekleri, cadde ve bulvarlardaki tretuvar ağaçlarını ve saksılı bitkileri suluyor ve gübreleme işlemlerini gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi, gece yapılan sulama ve gübreleme çalışmalarının hem suyun daha verimli kullanılmasını sağladığını hem de bitkilerin ve ağaçların daha sağlıklı ve canlı kalmasına yardımcı olduğunu vurguladı.