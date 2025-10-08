Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Odunpazarı ilçe sınırları içinde faaliyet gösteren balık satış yerlerinde ortak ve kapsamlı bir denetim yaptı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir’de halk sağlığını ve çevre düzenini korumaya yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde özellikle izinsiz ve yasalara aykırı balık satışlarına yönelik kontroller gerçekleştirilirken, çeşitli mevzuat ihlalleri tespit edildi. Mevzuata aykırı faaliyet gösteren kişi ve işletmelere idari para cezaları uygulandı. Ayrıca, tespit edilen usulsüzlüklerin giderilmesi ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için ilgili kişi ve işletmelere resmi tebligatlar yapıldı.

Denetimlerde, özellikle gıda ürünlerinin saklama koşulları, tezgâh temizliği ve çalışanların kişisel hijyenine dikkat edildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren ya da eksik belgeleri bulunan işletmelere uyarılarda bulunulurken, bazı iş yerlerine yasal işlem başlatıldı.

Zabıta ekipleri, denetimlerin temel amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre sağlığını korumak ve kent estetiğini bozacak unsurları ortadan kaldırmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda, su ürünleri mevzuatı ve gıda güvenliği konularında ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde denetimlerin periyodik olarak sürdürüleceği ifade edildi.

Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyesi, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek her türlü yasa dışı uygulamaya karşı kararlılıkla mücadele edileceğini vurgularken, tüm esnafın mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermesi konusunda hassasiyet göstermesini istedi.