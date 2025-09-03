Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 6. Tarım Fuarı’nda açtığı stantla yerel üretimi ve kırsal kalkınma projelerini tanıttı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen 6. Tarım Fuarı’nda açtığı stantla yoğun ilgi gördü. Tarımsal Hizmetler Dairesi, Yerel Tohum Merkezi, Halk Ekmek ve Üretici Market iş birliğiyle kurulan stantta, kente özgü ürünler sergilendi.

Ziyaretçiler, 5 bin yıllık geçmişe sahip Küllüoba Ekmeği, Dorlion Zeytinyağı, domates sosu, reçel ve reyhan şerbetinin tadına bakma fırsatı buldu. Ayrıca domates fidesi, biberiye ve yerel tohumlar ücretsiz olarak dağıtıldı.

Fuarın açılışına Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ünal ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Başkan Vekili Ünal, “Eskişehir tarımda yüksek potansiyele sahip bir kent. Ancak kuraklık ve plansızlık bu potansiyelin önünü kesiyor. Su yönetimi ve üretim planlaması artık hayati önemde” dedi.

Diğer yandan standı ziyaret eden vatandaşlar da, “Yerel tohumlardan daha önce almıştık, bahçemize ektik ve şimdi de aldık. Son derece lezzetli ve sağlıklı ürünler elde ettik. Ayrıca Üretici Marketler’de satılan Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen ürünleri de tatma fırsatı bulduk ve çok beğendik. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce ve ekibine çok teşekkür ederiz.” dedi.

Eskişehir 6. Tarım Fuarı, 6 Eylül tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.