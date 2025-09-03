AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı 8 Eylül'e kadar açık kalacak “Narinden Nazenine; Sanatın Zarafeti” görücüye çıktı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kadim sanat ruhunu günümüze taşıyan çok özel bir sergi sanatseverlerle buluşturuluyor.

“Narinden Nazenine; Sanatın Zarafeti” adlı sergi, geleneksel Türk süsleme sanatlarının en zarif örneklerini bir araya getirerek Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Sergi Salonu’nda kapılarını açtı. Serginin açılışı, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak Konyalıları sanatsal faaliyetlerle buluşturmaya devam ettiklerini belirten Başkan Altay, “Geleneksel el sanatlarımızı yaşatan bu kıymetli sergiye tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çok özel bir sergiyi ziyaret etmelerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren Konyalılar da böyle anlamlı sanat faaliyetlerine destek veren Konya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ahşap ve yumurta kabuğu oyma sanatçısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Rıza Yaman ile Nahhat Abdullah Şanlı’nın zarif eserlerinden oluşan sergide; sedef kakma, gümüş kakma, ahşap oyma ve yumurta kabuğu oyma sanatının en seçkin örnekleri yer alıyor.

8 Eylül Pazartesi gününe kadar Büyükşehir Taş Bina Sergi Salonu’nda sanatseverlerin ziyaretine açık olacak “Narinden Nazenine; Sanatın Zarafeti” adlı sergi süresince sanatçı Rıza Yaman, düzenleyeceği atölye çalışmalarıyla ziyaretçilere sanatının inceliklerini aktaracak.