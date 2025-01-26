Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahallelerde sorumlu olduğu bölgelerde karla mücadele çalışmalarına başlayarak, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.ESKİŞEHİR (İGFA) -Eskişehir’in ilçelerinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle teyakkuz durumuna geçen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler kırsal mahallelerin yollarında karla mücadele ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Vatandaşların ulaşım konusunda sıkıntı yaşamamaları için özveriyle çalıştığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, sürücülerden de araçlarına kış lastiği taktırmalarını ve mutlaka zincir bulundurmaları gerektiğini de hatırlattı.