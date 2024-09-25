Esnaflıktan helal kazanç sağlamanın çok kıymetli bir iş olduğunu ifade eden ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, “Ticaret yapmadan, sadece faizle çok para kazanmanın kolay olduğu günümüzde Esnaflarımız sermayeyi canlı tutuyor, istihdam sağlıyor. Esnafa altın madalya takmak lazım” dedi.KONYA (İGFA) - Esnaf ve Sanatkarlar Derneği (ESDER) Konya Şubesi, Konya Ticaret Odası Konferans Salonunda 'Ahiliğin temel esasları ve günümüzde ahiliğin önemi' konulu bir program düzenledi.

Programa; Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hüseyin Saydam, Saadet Partisi Konya İl Başkanı Mehmet Demirel, il Gençlik Kolları Başkanı Hamza Kılınç, Gelecek Partisi İl Başkan Yardımcısı Resul Sağlam, ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ESDER Konya Şube Başkanı Latif Işık, yönetim kurulu üyeleri, MİLKO temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan ESDER Konya Şube Başkanı Latif Işık, merhum Erbakan hocamızdan bize miras kalan 'önce ahlak ve maneviyat' düsturunun bugün ticaretimizde yegâne davranış şekli olması gerektiğine inandıklarını söyledi.

Kapitalist ve Neoliberal politikaların mevcut olduğu bu sistemde ahiliği yaşatma istek ve arzusunun bataklıkta gül yetiştirmeye çalışmakla eş değer olduğunu söyleyen Işık, ahiliğin bütün değerlerini yaşatmaya çalışmak için mücadele edeceklerini dile getirdi. “

SEÇİM ÖNCESİ SÖZ VERİLEN BAĞKURLULARA VERİLEN SÖZLER ASKIDA KALDI

Esnafın birçok talebinin olduğunu ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade eden Işık, ayrıca şunları kaydetti:

“Seçim öncesi söz verilen Bağkurluların emekli gün prim sayısının 9000 günden 7200 güne indirileceği sözü maalesef askıda kaldı. Ayrıca yıllardır sürüncemede bırakılan alışveriş merkezlerinin şehir dışına taşınması yasa tasarısı ise adete kangren haline dönüşmüş, kahraman bakkal süpermarkete karşı sloganları kahraman esnaf AVM'lere karşı şekline dönüşmüştür. Yıllardır sürüncemede bırakılan alışveriş merkezlerinin şehir dışına taşınması yasa tasarısı ise adete kangren haline dönüşmüş, kahraman bakkal süpermarkete karşı sloganları kahraman esnaf AVM’ere karşı şekline dönüşmüştür. Genel merkezimizin bu konu ile alakalı ciddi çalışmalar ortaya koyduğunu yakinen takip ederek müşahede ediyoruz. Aslında meselenin çözümsüzlüğü geçmiş dönem Ticaret Bakanlığı konumunda bulunan bir bakanın konu ile alakalı genel başkanımıza söylediği ‘başkanım bakanlık ve meclis koridorlarında onlarca CEO dolaşırken sen bu konuda nasıl hedefe ulaşacaksın sözüyle ilintilidir. Bu zihniyete rağmen bütün esnaf kuruluşları bir araya gelmeli irade ortaya konularak taslak halinde olan çalışmanın devreye alınmasına mutlaka ön ayak olmalıdırlar. En azından şimdilik AVM'lerin hafta sonları kapatılmasını talep ediyoruz. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi tekelleştiren zincir mağazalar için mutlaka önlem alınmalıdır. Esnafımız zor durumdadır. Vergilerini, SSK ve BAĞ-KUR primlerini ödeyemez hale gelmiştir. İş yeri kiralarındaki artış oranları, iş yeri sahibi ve kiracı arasında çok büyük olaylara sebep olmakta tartışmalar adli vaka olarak kayda geçmektedir. Merkezi hükümetin bütçe düzensizliğini sürekli zamlarla telafi etme anlayışı enerji fiyatlarına yansımakta, sürekli artan enerji maliyetleri nedeni ile üretim yapan esnafımızın rekabet etme şansı giderek zorlaşmaktadır. Ülkemizde faiz oranlarının gelişmiş dünya ülkeleri ile kıyaslandığında çok büyük oranlara ulaşması neticesinde, faiz, yatırım aracı haline gelmiş ve birçok yatırımcı parasını ticarette kullanmak yerine faizde kullanma yolunu seçmiştir. Bu durum üretim ve kalkınmanın önündeki en büyük engel ve başlı başına büyük bir yanlıştır.”

ESNAFLARIMIZ SERMAYEYİ CANLI TUTUYOR

ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus ise ahi kültürüne damgayı Konya'nın vurduğuna dikkat çekti.

Ahinin 'kardeşim' anlamına geldiğini belirten Genel Başkan Çelikus, ahiliğin kaynağının Kur'an'ı Kerim ve Hadis-i Şerif olduğunu özellikle aktardı. “Ahi demek İslam demek” diyen ESDER Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ahinin eksik tartmayacağını, yanlış ölçmeyeceğini söyledi. Bugün en büyük ihtiyacın bu anlayış olduğunu konuşmasına ekleyen Çelikus, “Ahlak gittikçe yerin dibine giriyor. Merhamet yok oldu. Esnaflık hakikaten bir cengaverlik. Esnaflıktan helal kazanç sağlamak gerçekten çok kıymetli bir iş. Bunu yapana altın madalya takmak lazım. Esnaf devlete yük değil. İstihdam sağlıyor, vergi veriyor. Sermayeyi sürekli canlı tutuyor. Faizleri yükselttiler, insanlar 'böyle bir ortamda neden ticaret yapalım' diyor. Sen neyi satacaksın da yüzde 70 kazanacaksın? Sistem, 'sat daireni faize yatır, bize teslim ol' diyor. Ne mutlu esnaflarımıza. Allah bir insana bu dönemde esnaflık yaptırıyorsa, o esnaf Allah'ın sevdiği kuludur. Düzgün bir esnaf ahirette nebilerle yan yana olacak. Kolay bir iş değil. Biz, tek başımıza bu mücadeleyi veremeyiz. İşte ESDER, 1997 yılında bu sebeple kuruldu” şeklinde konuştu.