Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER) üyeleri, tarihi Frigya Vadisi’ni gezerek bölgenin doğal ve kültürel mirasına dikkat çekti. Dernek üyeleri, barajlardaki su çekilmesine de vurgu yaptı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), çevre farkındalığını artırmak ve bölgenin tarihi değerlerine sahip çıkmak amacıyla Frigya Vadisi’ne kültürel ve çevresel bilinç temalı bir gezi düzenledi.

Kışa girmeden önce gerçekleştirilen etkinlikte, üyeler hem Anadolu’nun kadim uygarlıklarından Frigler’in mirasını yakından tanıdı hem de bölgedeki çevre sorunlarına dikkat çekti.

Geziye ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, yönetim kurulu üyesi Nursen Derinöz ve kokartlı arkeolog rehber Ömer Yıldız öncülük etti.

Dernek üyeleri; zengin kültürel geçmişiyle bilinen Eskişehir ile Afyonkarahisar ve Kütahya sınırları arasında yer alan Frigya Vadisi'nin yanı sıra Gerdekkaya Mezar Anıtı, Yazılıkaya Anıtı, Kümbet Mahallesi’ndeki Himmet Baba Türbesi, Aslanlı Mabet ve Yarım Ağa Konağı gibi bölgenin önemli tarihi yapılarında incelemelerde bulundu. Gezi, Seyitgazi’deki Seyyid Battal Gazi Türbesi’nin ziyaretiyle son buldu.

“TARİHİ KORUMAK, DOĞAYI KORUMAKTIR”

ESÇEVDER Başkanı Sadık Yurtman, geziye ilişkin yaptığı açıklamada, derneğin yalnızca çevre sorunlarına değil, aynı zamanda kültürel mirasın korunmasına da önem verdiğini belirtti.

Yurtman, “Frigya Vadisi, hem Anadolu uygarlıklarının beşiği hem de doğa ile tarihin iç içe geçtiği eşsiz bir bölge. Bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak hepimizin görevi” dedi.

Bu arada dernek üyeleri, gezi güzergâhında bulunan Çatören ve Kunduzlar barajlarında su seviyesinin ciddi biçimde azaldığını gözlemledi.

Başkan Yurtman, “Su kaynaklarımızın hızla çekildiğine şahit olduk. Bu durum hem ekosistemi hem de bölge halkını tehdit ediyor. Yetkililerin acil önlem alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.