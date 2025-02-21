Erzurum'da 4.4 büyüklüğünde 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - Erzurum'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, Erzurum'un Hınıs ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 6.94 km olarak kaydedildi.

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https://twitter.com/DepremDairesi/status/1892918317548978225