Erzurum’un Pasinler ilçesinde son günlerde yaşanan su kesintileri, vatandaşların büyük tepkisini çekti.Mahir İNANÇ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum'un Pasinler ilçe merkezinde ve bazı mahallelerde gün boyu süren kesintiler, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Evlerinde suyun saatlerce akmadığını belirten vatandaşlar, “En pahalı suyu biz ödüyoruz ama musluklarımızdan su akmıyor” diyerek duruma isyan etti. Temizlik, yemek ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlar, sorunun artık kronik hale geldiğini dile getirdiler.

Vatandaşlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve ESKİ Genel Müdürlüğü’ne çağrıda bulunarak, kalıcı bir çözüm üretilmesini istedi. “Pasinler’de uzun zamandır aynı sorun yaşanıyor, artık sabrımız kalmadı” diyen halk, kesintilerin nedeninin açıkça paylaşılmasını da talep etti. İlçede su kesintilerinin ne kadar süreceği henüz netlik kazanmazken, vatandaşlar yetkililerden bir an önce açıklama yapılmasını bekliyor.