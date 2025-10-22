Erzurum Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Sefa Bilici, erken teşhisin önemini vurgulayıp, kadınlara ücretsiz mamografi fırsatları sunduklarını belirtti.Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında Aziziye İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla özel bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Aziziye İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Sefa Bilici, meme kanserinde erken teşhisin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Bilici, Ekim ayının Meme Kanseri Farkındalık Ayı olduğunu anımsatarak, vatandaşların konunun önemi hakkında uyarmak için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi. 40–69 yaş aralığındaki kadınları her iki yılda bir ücretsiz olarak mamografi taramasından geçirdiklerini ifade eden Bilici, "Kanser tedavisi eğer erken evrede yakalanırsa çok daha başarılı sonuçlar elde ediliyor. Bu nedenle diyoruz ki: Kanserden korkma, geç kalmaktan kork" mesajını verdi.

Etkinlik kapsamında kadınlara erken teşhisin önemi, mamografi taramalarının nasıl yapıldığı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kansere karşı koruyucu etkileri anlatıldı.

Sağlık ekipleri, Aziziye ilçesinde farkındalık çalışmalarının ay boyunca devam edeceğini, isteyen kadınların ücretsiz tarama programlarından yararlanabileceğini belirtti.