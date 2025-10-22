Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gönüllü üniversite öğrencileri tarafından kurulan Kudüs Çalışma Grubu’nun lise öğrencilerinden oluşan Geçit Ekibi, “Hakikate Bir Geçit” başlıklı ilk çalıştayını gerçekleştirdi.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Kudüs Çalışma Grubu’nun lise öğrencilerinden oluşan Geçit Ekibi, “Hakikate Bir Geçit” başlıklı ilk çalıştayını gerçekleştirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Sosyal İnovasyon Ajansı ev sahipliğinde Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen çalıştayda, Ekim ayı teması olan “Filistin’in Dünü, Bugünü ve Yarını”, gençlerin Filistin meselesini tarihsel derinliği, güncel gerçekliği ve geleceğe dair umut perspektifiyle değerlendirmesini hedefledi.

Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakcı, Doç. Dr. Ali Dadan ve okul müdürü Ahmet Erol’un açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Filistin meselesinin yalnızca bir coğrafya değil, bir vicdan, adalet ve bilinç meselesi olduğu vurgulandı.

Çalıştay kapsamında öğrenciler, alanında uzman akademisyenlerin rehberliğinde beş farklı masa etrafında fikir alışverişinde bulundu. Bu başlıklar ve ilgili akademisyenler şu şekilde sıralandı; Dijital Sesimiz: Filistin İçin Sosyal Medya Aktivizmi – Dr. Öğretim Üyesi Furkan Çakır, Dünya Ne Düşünüyor? Uluslararası Kamuoyunun Filistin Tutumu – Prof. Dr. Ahmet Yaman, Duvarların Ardında: Batı Şeria’daki Hayat – Uzm. Man. Dan. Büşra Nur Gürbulak, Din mi, Siyaset mi? Siyonizm, Yahudilik ve İsrail Gerçeği – Dr. Öğretim Üyesi Sami Bayrakcı, İnsani Kriz ve Dayanışma: Gazze’nin Bugünü – Prof. Dr. Halit Çalış.

ÇALIŞTAY, ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNSEL FARKINDALIKLARINI VE EYLEMSEL SORUMLULUK BİLİNCİNİ DERİNLEŞTİRDİ

Masalarda yürütülen tartışmalarda Filistin’in insani, siyasî, kültürel ve dinî yönleri çok boyutlu biçimde ele alındı. Gençlerin, Filistin’i yalnızca haberlerde değil, kendi vicdanlarında yeniden konumlandırma fırsatı bulduğu çalıştay, öğrencilerin hem düşünsel farkındalıklarını hem de eylemsel sorumluluk bilincini derinleştirdi.

Kudüs Çalışma Grubu tarafından yürütülen “Hakikate Bir Geçit” çalıştay serisi, gençlere Filistin gerçeğini anlamayı, hakikatin sesi olmayı ve bu konuda bilinçli bir duruş geliştirmeyi amaçlıyor.

Çalıştay önümüzdeki dönemde daha geniş bir öğrenci kitlesine ulaşmak için Konya’daki farklı liselerde devam edecek.